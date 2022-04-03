Актриса из «Однажды в Америке» Эстель Харрис умерла в 93 года

На 94-м году жизни скончалась американская актриса Эстель Харрис, сообщает Deadline.

Эстель Нуссбаум родилась 4 апреля 1928 года на Манхэттене (штат Нью-Йорк, США). В 1977 году Эстель начала свою кинокарьеру под фамилией мужа — Харрис. Наиболее известна ролями в различных комедийных сериалах и ситкомах, включая роль Мюриэл в «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди».

Харрис запомнилась зрителям своими ролями в фильмах «Однажды в Америке», «Умерь свой энтузиазм», «Женаты и с детьми», «Без ума от тебя», «Выстоять и добиться», «Вестсайдский вальс», «Сайнфелд», «В открытом море» и многих других.

Помимо работы в кино, актриса также занималась озвучкой персонажей в мультфильмах. На ее счету множество известных проектов: «История игрушек», «Футурама», «Гриффины», «Братец медвежонок», «Не бей копытом», «Американский папаша» и другие.