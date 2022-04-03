Гастроли Государственного театра оперы и балета Республики Саха открылись в Ноябрьске

В Ноябрьске открылись гастроли Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба театра.

Ямало-Ненецкий автономный округ стал заключительным в гастрольном туре театра по городам УрФО в 2022 году. «Высочайший профессионализм и колоссальный труд артистов поразили и покорили ямальцев. Взорвавшийся от аплодисментов зал говорит сам за себя – это триумф якутского балета на ямальской земле. Благодаря проекту «Большие гастроли» зрители Ноябрьска впервые в истории увидели на нашей сцене театр оперы и балета. Это замечательный и нужный проект Министерства культуры России, который помогает регионам укрепить культурное сотрудничество, а людям приобщиться к великому искусству балета, к культуре самого высокого уровня», – отметила начальник управления культуры города Ноябрьска Антонина Кишко.

«Мы впервые представили театр нашего жанра в Ноябрьске, это уже пятый город Урала, где запрос на качественный и оригинальный культурный продукт очень высок. СахаОпераБалет показывает феноменальную востребованность – зрители лично подходят за кулисы, чтобы поблагодарить артистов. Это даёт нам импульс для новых смелых проектов»,– отметил Директор и художественный руководитель театра Сергей Юнганс. После Ноябрьска театр отправится в город Муравленко, самую северную точку гастрольного тура.

Фото: пресс-служба Государственного театра оперы и балета Республики Саха им. Д.К. Сивцева - Суорун Омоллоона