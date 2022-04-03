Стало известно о новой роли Умы Турман

Американская актриса Ума Турман снимется в триллере «Комната убийств», сообщает IM.

В режиссерском кресле новой ленты – Николь Паон. «Приступаем к созданию «Комнаты убийств», хотя у него и без того невероятный сценарий, но с Умой Турман и Сэмюэлем Л. Джексоном — это выше моих самых смелых мечтаний», — отметила Паон.

Сценарий проекта был создан Джонатаном Джейкобсон. Сюжет повествует о компании убийцы и его арт-дилере, которые вместе с шефом участвуют в отмывании денег.

Старт съемок запланирован на весну 2022 года. Они будут проходить в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

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