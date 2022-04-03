Начала работу виртуальная выставка «Евгений Халдей. Фотокорреспондент Победы»

Брянцев пригласили на виртуальную выставку «Евгений Халдей. Фотокорреспондент Победы», сообщает РИА «Стрела».

Начала работать выставка в пятницу, 1 апреля. Данная выставка приурочена к 105-летию со дня рождения известного советского фотографа, военного корреспондента, уроженца Донбасса Евгения Ананьевича Халдея.

Посетителям предоставили возможность ознакомиться с главными вехами жизненного пути Евгения Халдея. Помимо того, брянцы увидят уникальные фотографии, сделанные Евгением Халдеем и подаренные им главному редактору общественно-политических программ Донецкого телевидения.

Также в составе экспозиции представлен первый снимок Евгения, сделанный им в возрасте 12 лет самодельной камерой, семейные фотографии и довоенные снимки, сделанные в начале карьеры.

Фото: Брянский краеведческий музей