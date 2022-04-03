Начала работу виртуальная выставка «Евгений Халдей. Фотокорреспондент Победы»

03.04.2022

Начала работу виртуальная выставка «Евгений Халдей. Фотокорреспондент Победы»

Брянцев пригласили на виртуальную выставку «Евгений Халдей. Фотокорреспондент Победы», сообщает РИА «Стрела».

Начала работать выставка в пятницу, 1 апреля. Данная выставка приурочена к 105-летию со дня рождения известного советского фотографа, военного корреспондента, уроженца Донбасса Евгения Ананьевича Халдея.

Посетителям предоставили возможность ознакомиться с главными вехами жизненного пути Евгения Халдея. Помимо того, брянцы увидят уникальные фотографии, сделанные Евгением Халдеем и подаренные им главному редактору общественно-политических программ Донецкого телевидения.

Также в составе экспозиции представлен первый снимок Евгения, сделанный им в возрасте 12 лет самодельной камерой, семейные фотографии и довоенные снимки, сделанные в начале карьеры.

Фото: Брянский краеведческий музей