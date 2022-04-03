Актеру воронежского Камерного театра присвоено звание «Народный артист РФ»

03.04.2022

Актеру воронежского Камерного театра присвоено звание «Народный артист РФ»

Актер воронежского Камерного театра Камиль Тукаев удостоен звания «Народный артист РФ», сообщает «АиФ-Воронеж».

На официальном портале правовой информации размещен соответствующий указ президента РФ. Артист был удостоен звания «за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Тукаева с получением звания.

«Уверен, что звание народного артиста придаст вам новых сил и вдохновения. Желаю вам огромных успехов и нескончаемой зрительской любви!», — сказал Гусев.

Тукаев известен своими ролями в спектаклях Камерного театра: «Дядя Ваня», «Антигона», «Иранская конференция», «Игроки», «Кабала святош».

Фото: фильм «Правда о щелпах»