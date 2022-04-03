Актеру воронежского Камерного театра присвоено звание «Народный артист РФ»

03.04.2022
На официальном портале правовой информации размещен соответствующий указ президента РФ. Артист был удостоен звания «за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Тукаева с получением звания.
«Уверен, что звание народного артиста придаст вам новых сил и вдохновения. Желаю вам огромных успехов и нескончаемой зрительской любви!», — сказал Гусев.
Тукаев известен своими ролями в спектаклях Камерного театра: «Дядя Ваня», «Антигона», «Иранская конференция», «Игроки», «Кабала святош».
Фото: фильм «Правда о щелпах»