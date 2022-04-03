Актеру воронежского Камерного театра присвоено звание «Народный артист РФ»

Актер воронежского Камерного театра Камиль Тукаев удостоен звания «Народный артист РФ», сообщает «АиФ-Воронеж».

На официальном портале правовой информации размещен соответствующий указ президента РФ. Артист был удостоен звания «за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Тукаева с получением звания.

«Уверен, что звание народного артиста придаст вам новых сил и вдохновения. Желаю вам огромных успехов и нескончаемой зрительской любви!», — сказал Гусев.

Тукаев известен своими ролями в спектаклях Камерного театра: «Дядя Ваня», «Антигона», «Иранская конференция», «Игроки», «Кабала святош».

Фото: фильм «Правда о щелпах»