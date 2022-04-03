Похороны актрисы Александры Яковлевой пройдут 7 апреля

Церемония прощания и похороны российской актрисы Александры Яковлевой, умершей 1 апреля на 65-м году жизни, пройдут в Калининграде 7 апреля, сообщает ТАСС.

Калининград был выбран не случайно – в этом городе актриса родилась в 1957 году, а в 2020 году была удостоена звания «Почетный гражданин города Калининграда». В 2016 году стала депутатом городского Совета депутатов.

«Отпевание Александры Яковлевой пройдет в четверг (7 апреля) в храме Александра Невского в Калининграде. Она будет похоронена в Калининграде», – сообщили в администрации. Яковлева ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 64 лет.

Александра Яковлева (настоящая фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне – Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург), в 2003 году – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (ныне – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж». Среди популярных киноработ актрисы: Таисья Рябова в историческом фильме «Россия молодая» по роману Юрия Германа, Аленушка в музыкальной комедии «Чародеи» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу», Зинаида Гостилова в мелодраме «Парашютисты», Диана Литтл в комедии «Человек с бульвара Капуцинов».

Фото: кадр из фильма «Второе рождение»