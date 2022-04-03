В театре «Сфера» не пожелали присоединяться к «Эрмитажу»

Сотрудники Московского драматического театра «Сфера» выступили против решения департамента культуры столицы о присоединении к Московскому театру «Эрмитаж», сообщает «Интерфакс».

«29 марта 2022 года департаментом культуры города Москвы было принято решение о присоединении Московского драматического театра «Сфера» к Московскому театру «Эрмитаж». Исходя из текста приказа (...) следует, что с этого момента Московский драматический театр «Сфера» прекращает свое существование как самостоятельная театральная единица. Мы считаем, что данное решение является необдуманным и разрушительным не только для театра с уникальной историей и сценой, но и для всей театральной Москвы», – говорится в открытом письме, опубликованном на сайте театра. Авторы подчеркнули, что в театре считают «такое решение категорически неприемлемым».

Театра «Сфера» был создан в 1981 году. В нем, по задумке создателей, зрители и актеры объединены в едином пространстве общения и взаимодействия, в отличие от традиционного «театра-коробки», «портального театра», где пространство разделено на сцену и зрительный зал.

«Такой театр органически нельзя объединить ни с каким другим, не уничтожив самую изначальную суть и смысл его возникновения и существования! Это значило бы одним росчерком пера перечеркнуть всю жизнь и многолетний труд выдающегося режиссера Екатерины Еланской и усилия нынешнего главного режиссера театра – народного артиста России, профессора Александра Коршунова по сохранению и развитию этого абсолютно уникального организма», – отметили в письме. «Театр «Сфера» живет полнокровной, интересной творческой и духовной жизнью, верен своим принципам, является одним из самых успешных и востребованных театров столицы. Он уникален по своей эстетике, самодостаточен и любим зрителями. Поэтому мы убеждены, что вышеупомянутый приказ об объединении должен быть отменен», – говорится в тексте письма.

Под письмом стоят подписи главного режиссера театра «Сфера» Александра Коршунова, директора театра Ирины Тарасовой и всего коллектива московского драматического театра «Сфера», а это 104 сотрудника.

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