Фильм Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» повторно покажут в России

С 21 апреля в повторный прокат в России выходит фильм «Волк с Уолл-Стрит» Мартина Скорсезе, передает «Культуромания».

Картина была номинирована на «Оскар» в пяти номинациях, а также на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль (Леонардо ДиКаприо). Роли в фильме также исполнили Марго Робби, Мэттью Макконахи, Джона Хилл и другие.

Сюжет ленты рассказывает о молодом американце, который становится брокером в банке. Неожиданное банкротство компании дает ему шанс открыть собственный бизнес.

Помимо этого фильма в российский прокат повторно выйдет дилогия «Бумер», сообщает «Культуромания». Показы состоятся 21 апреля. В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко, Яна Шивкова и другие актеры.

Фото: кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»