Фильм Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» повторно покажут в России

03.04.2022
Картина была номинирована на «Оскар» в пяти номинациях, а также на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль (Леонардо ДиКаприо). Роли в фильме также исполнили Марго Робби, Мэттью Макконахи, Джона Хилл и другие.
Сюжет ленты рассказывает о молодом американце, который становится брокером в банке. Неожиданное банкротство компании дает ему шанс открыть собственный бизнес.
Помимо этого фильма в российский прокат повторно выйдет дилогия «Бумер», сообщает «Культуромания». Показы состоятся 21 апреля. В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко, Яна Шивкова и другие актеры.