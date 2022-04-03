Ведущие театры страны примут участие в благотворительной акции «Открытый занавес»

Ведущие федеральные театры страны представят серию своих лучших спектаклей в рамках благотворительной акции «Открытый занавес» от Минкультуры России, передает пресс-служба министерства.

Приглашения получат молодежные, патриотические, волонтерские и ветеранские организации, жители ЛНР и ДНР. Министр культуры РФ Ольга Любимова неоднократно сообщала, что идеи добровольчества и взаимной поддержки уходят корнями в самую суть отечественной культуры.

В благотворительной акции примет участие Большой театр России с дневным показом балета «Дон Кихот». Средства от продажи билетов на один из спектаклей перечислят в волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи гражданам, эвакуированным из ЛНР и ДНР. Также будет участвовать Российский академический Молодежный театр с детскими и юношескими спектаклями и экскурсиями: «Как человек превращается в зрителя» и «Тайны закулисья».

В Малом драматическом театре пройдет премьера спектакля по мотивам автобиографической повести Булата Окуджавы о войне. 29 апреля в Александринском театре пройдет спектакль-концерт совместно со студентами Российского государственного института сценических искусств, в котором прозвучат песни о войне советских и российских композиторов.

В канун 9 Мая в МХТ имени Чехова состоится концерт «А за окошком месяц май». В Театре Наций представят спектакль-концерт «Мы эхо», где прозвучат песни военных лет, стихи и проза, концерт «Волоколамское шоссе» совместно с симфоническим оркестром «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

БДТ имени Товстоногова проведет цикл творческих встреч, в котором примут участие народные артисты России: Георгий Штиль, Нина Усатова, Карина Разумовская, Елена Попова, Валерий Дегтярь. В Вахтанговском театре состоятся благотворительные показы детского спектакля «Питер Пэн».

В театре «Сатирикон» пройдет поэтический спектакль, в котором артисты прочитают стихи Давида Самойлова, Беллы Ахмадулиной, Анны Ахматовой.

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