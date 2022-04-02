В России стартовала онлайн-акция «Моя любимая сказка»

В Международный день детской книги, 2 апреля, стартовала Всероссийская акция «Моя любимая сказка», приуроченная к открытию портала «Культурадляшкольников.РФ».

В рамках онлайн-марафона, который продлится до 12 апреля, известные деятели культуры предложат школьникам прочитать авторские сказки и сказки разных народов России и поделиться видеороликами в социальных сетях.



Звезды записали большой проморолик, в котором прочли «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. Так, к акции присоединились актеры Нонна Гришаева и Дмитрий Дюжев, гимнастка Светлана Хоркина, победитель шоу «Голос» Аскер Бербеков, солист Большого театра Андрей Меркурьев и многие другие.



Принять участие в акции смогут школьники по всей стране. Для этого необходимо прочитать на камеру свою любимую сказку и выложить видеозапись длительностью не более 20 минут в социальной сети «ВКонтакте» под хештегом #культурадляшкольников. Также ролик можно прислать организаторам акции на электронную почту fedina@roskultproekt.ru.





Фото: Василий Максимов, «Бабушкины сказки»





Старт этой акции дала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В своём видеоприветствии Министр культуры пожелала, чтобы дети с раннего возраста горячо любили чтение. А федеральные наставники проекта «Культура для школьников» уже выбрали свою любимую сказку и сняли видео.