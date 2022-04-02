На медиафасаде Останкинской башни запустят ролик об Андрее Тарковском

Видеоролик об Андрее Тарковском покажут на медиафасаде Останкинской башни 4 апреля, сообщает ТАСС.

«В честь юбилея Андрея Тарковского с 00 часов 4 апреля и в течение всего дня на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный видеоролик с изображением режиссера, а с 17:00 запустится архитектурно-художественная подсветка», – сообщили в пресс-службе РТРС.

Андрей Тарковский (1932-1986) – советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей. Среди самых известных его фильмов – «Андрей Рублев», «Сталкер», «Иваново детство», «Жертвоприношение», «Ностальгия». Кинотеатр «Художественный» в Москве проведет серию спецпоказов фильмов к юбилею Тарковского.

Запланированные мероприятия будут проходить с 7 по 20 апреля.

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