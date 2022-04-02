Бахрушинский музей организовал культурную программу для беженцев из Донбасса

Театральный музей им. А.А. Бахрушина подготовил культурную программу для эвакуированных граждан из Донбасса, временно размещенных в городском округе Клин Московской области, сообщает пресс-служба учреждения.

Семьи с детьми в сопровождении волонтеров побывали в историческом особняке великой драматической актрисы в самом центре столицы. Мероприятие состоялось 2 апреля в филиале Бахрушинского музея, Доме-музее М.Н. Ермоловой.

Гости увидели одно из самых красивых мест на Тверском бульваре, окунулись в атмосферу городской усадьбы конца XVIII века. Пройдя по парадным залам старинного дома актрисы, познакомились с миром театральной Москвы конца XIX-начала XX веков, обратили внимание на архитектурные особенности дома, узнали кто из знаменитых гостей поднимался по парадной лестнице, где жила прислуга и многое другое.

«Для всех гостей города, кто впервые оказывается в столице, посещение Дома великой русской актрисы, первой из актрис, которой было присвоено звание народной артистки – это уникальная возможность прикоснуться к театральной истории нашей страны. Именно здесь, в одном из залов, художник Валентин Серов писал знаменитый портрет Ермоловой. Этот необыкновенный дом наполнен секретами нескольких веков, которыми мы с удовольствием поделились с нашими гостями. Мы всегда готовы оказать содействие, поддержку и теплый прием всем, кто оказался в трудной ситуации и обращается к целительной силе искусства», – сказала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Из тематической экскурсии «В гостях у Марии Николаевны Ермоловой» (16+) посетители узнали о любимых ролях актрисы и ее партнерах по сцене, и, как счастливый случай помог юной Маше Ермоловой осуществить свою детскую мечту – стать актрисой легендарного Малого театра. А после все желающие смогли пройтись по уютному внутреннему дворику и поделиться друг с другом своими впечатлениями.

Фото: пресс-служба театрального музея им. А.А. Бахрушина