Бахрушинский музей организовал культурную программу для беженцев из Донбасса

02.04.2022

Бахрушинский музей организовал культурную программу для беженцев из Донбасса

Театральный музей им. А.А. Бахрушина подготовил культурную программу для эвакуированных граждан из Донбасса, временно размещенных в городском округе Клин Московской области, сообщает пресс-служба учреждения.

Семьи с детьми в сопровождении волонтеров побывали в историческом особняке великой драматической актрисы в самом центре столицы. Мероприятие состоялось 2 апреля в филиале Бахрушинского музея, Доме-музее М.Н. Ермоловой.

Гости увидели одно из самых красивых мест на Тверском бульваре, окунулись в атмосферу городской усадьбы конца XVIII века. Пройдя по парадным залам старинного дома актрисы, познакомились с миром театральной Москвы конца XIX-начала XX веков, обратили внимание на архитектурные особенности дома, узнали кто из знаменитых гостей поднимался по парадной лестнице, где жила прислуга и многое другое.

«Для всех гостей города, кто впервые оказывается в столице, посещение Дома великой русской актрисы, первой из актрис, которой было присвоено звание народной артистки – это уникальная возможность прикоснуться к театральной истории нашей страны. Именно здесь, в одном из залов, художник Валентин Серов писал знаменитый портрет Ермоловой. Этот необыкновенный дом наполнен секретами нескольких веков, которыми мы с удовольствием поделились с нашими гостями. Мы всегда готовы оказать содействие, поддержку и теплый прием всем, кто оказался в трудной ситуации и обращается к целительной силе искусства», – сказала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Из тематической экскурсии «В гостях у Марии Николаевны Ермоловой» (16+) посетители узнали о любимых ролях актрисы и ее партнерах по сцене, и, как счастливый случай помог юной Маше Ермоловой осуществить свою детскую мечту – стать актрисой легендарного Малого театра. А после все желающие смогли пройтись по уютному внутреннему дворику и поделиться друг с другом своими впечатлениями.

Фото: пресс-служба театрального музея им. А.А. Бахрушина