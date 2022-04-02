Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Александры Яковлевой

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни актрисы Александры Яковлевой, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

По словам Ольги Любимовой, многогранный талант и преданность делу позволили Александре Яковлевой стать одной из самых востребованных актрис страны, она покорила миллионы зрителей своим творчеством.

О смерти Яковлевой после продолжительной болезни стало известно от режиссера Николая Лебедева, который с ней работал. Актрисе было 64 года.

«С прискорбием узнала, что ушла из жизни Александра Евгеньевна Яковлева – выдающаяся актриса, режиссер, общественно-политический деятель. Многогранный талант, преданность избранному делу и яркая индивидуальность позволили ей стать одной из самых востребованных актрис нашей страны. Своим творчеством Александра Евгеньевна покорила миллионы зрительских сердец и добилась высокого профессионального признания», – привели в пресс-службе Минкультуры слова Любимовой. Она подчеркнула, что каждая работа Яковлевой была образцом самоотдачи и искренности для зрителя.

«Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память», – заключила Ольга Любимова.

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