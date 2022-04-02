Единый День фольклора в России планируется учредить 17 июля

По итогам проходившего с 16 по 20 марта 2022 года V Всероссийского конгресса фольклористов его участники предложили в Год культурного наследия народов России учредить профессиональный праздник – Единый День фольклора 17 июля, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Новый праздник будет способствовать сохранению, развитию и популяризации в обществе выдающегося фольклорного наследия народов России, позволит объединить усилия заинтересованных учреждений и ведомств, специалистов и граждан в деле сохранения, изучения и продвижения фольклора. Актуальность и необходимость установления данного праздника на государственном уровне проистекает из народной инициативы заинтересованных представителей отрасли – как профессионального сообщества (работники культуры, исследователи фольклора, историки, ученые), так и носителей нематериального этнокультурного достояния (сообщества, этнические группы и отдельные лица, обладающие уникальными знаниями, умениями и навыками, отражающими культурные особенности их этнической группы, играющие важную роль в сохранении, актуализации и популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации).

Министерством культуры подготовлен проект указа Президента Российской Федерации «О Едином Дне фольклора», который в настоящее время размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Минкультуры России совместно с профессиональным сообществом разработали проект празднования Единого дня фольклора – общероссийского праздника, который бы показал многообразие культур и традиций народов нашей страны. Важно, что наша идея нашла поддержку не только среди специалистов-практиков, но и ученых. Летнее время позволит провести тематические акции в парках и этнографических музеях, на природе – в местах бытования традиций и показать жителям регионов красоту традиций. Современные форматы мероприятий позволят привлечь максимально возможное количество зрителей, а главное, детей, подростков, молодежь и превратить День фольклора в поистине всенародный праздник национальных культур нашей великой страны», – прокомментировала директор Российского Дома народного творчества Тамара Пуртова.

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