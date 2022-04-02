Русскую версию комедии Гольдони представят в театре Пушкина

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 2 и 3 апреля пройдут премьерные показы спектакля Юрия Муравицкого «Слуга двух господ. Russian edition», комедии венецианского драматурга Карло Гольдони в исполнении молодого поколения труппы, сообщает пресс-служба театра.

«Комедия дель арте – народный театр. Но зачем сегодня в России играть в итальянский народный театр эпохи Возрождения? Не лучше ли придумать свой русский народный современный театр? Какими могут быть современные скоморохи? И как они могут рассказать историю, якобы давным-давно произошедшую в Венеции?» – передает пресс-служба слова режиссера Юрия Муравицкого.

По словам худрука театра Евгения Писарева, у людей сейчас есть потребность в радости. «И у меня, и, мне кажется, у всех есть большая потребность в празднике и в радости, с одной стороны. С другой стороны, в театр за последние годы пришло большое количество моих учеников, людей молодых, очень оснащенных – и музыкально, и танцевально, и акробатически. И мне хотелось, чтобы они входили в театральную жизнь, в свою творческую жизнь, не озлобленные, не с какой-то опущенной головой, а с гордо поднятой и с улыбкой на лице. И поэтому хотелось сделать комедию, но чтобы это еще имело отношение все-таки к искусству», – пояснил Писарев. По его словам, получился «очень смешной, очень позитивный, очень радостный спектакль».

Сюжет пьесы за авторством реформатора европейского театра, драматурга Карло Гольдони. Рассказывает о Флориндо, который вынужден бежать из родного города, и его возлюбленной Беатриче, которая следует за ним, переодевшись мужчиной.

Они оба нанимают ловкого слугу Труффальдино, который из желания заработать скрывает, что работает сразу на двоих господ. В спектакле заняты в разных составах Никита Пирожков/ Назар Сафонов, Анна Кармакова, Данила Казаков/Кирилл Чернышенко, Елизавета Кононова/Вероника Сафонова, Антон Гращенков, Александр Кубанин и другие артисты.

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