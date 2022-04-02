Уилл Смит добровольно покинул состав Академии кинематографических искусств

Американский актер Уилл Смит заявил о добровольном выходе из состава американской Академии кинематографических искусств и наук после того, как во время церемонии вручения премии «Оскар» ударил по лицу комика Криса Рока, передает Variety.

«Я не оправдал доверия со стороны академии. Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным», – заявил артист.

Прежде стало известно о запущенном киноакадемией дисциплинарном разбирательстве в отношении Смита из-за инцидента на церемонии вручения премии «Оскар». В телекомпании CNN сообщили, что на 18 апреля намечено заседание совета управляющих Академией, на котором могут быть приняты меры в отношении артиста, вплоть до приостановки или аннулирования его членства в киноакадемии, а также применения других санкций.

«Мой поступок на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии был шокирующим, болезненным и непростительным. Список тех, кому я причинил вред, длинный, и включает в себя Криса, его семью, многих моих друзей и родных, всех присутствовавших в зале и телезрителей по всему миру», -– подчеркнул Смит. «Изменения требуют времени, и я готов проделать работу, чтобы никогда более не дать насилию взять верх над разумом», – заключил актер.

Фото: кадр из фильма «Я – легенда»