Актриса Александра Яковлева умерла в 64 года

На 65-м году жизни после продолжительной болезни скончалась актриса Александра Яковлева, сыгравшая в фильме «Экипаж», сообщает РИА Новости режиссер Лебедев.

Об уходе актрисы из жизни сообщил режиссер Лебедев. «Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила», — сказал он.

Лебедев выразил глубокие соболезнования родным и близким Яковлевой, а ее саму назвал ярким, сильным и неординарным человеком, мощнейшей личностью. «Светлая память! Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление. Звезда, настоящая звезда!» — заключил он.

Актриса скончалась в Петербурге, где жила в последние годы. Она будет похоронена в родном Калининграде.

Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года. Настоящая фамилия — Иванес, псевдоним актриса выбрала по фамилии деда.

В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1993 году ушла из кино. Наибольшую популярность ей принесли работы в картинах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Фото: кадр из фильма «Экипаж»