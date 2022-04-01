В Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева открывается новая сцена

Новое пространство под названием «Тайзан59» примет первых зрителей 8 апреля, сообщается на сайте Буряад театра.





В переводе с бурятского языка «тайзан» означает «сцена», а 59 — это номер бывшего репетиционного зала, в котором расположилась камерная сцена. Новый зал в здании Буряад театра в Улан-Удэ рассчитан на 90 мест.





В честь открытия на сцене «Тайзан59» пройдет программа, составленная из нереализованных творческих замыслов актеров. Народный артист Бурятии Баярто Ендонов прочитает монолог из шекспировской пьесы «Весь мир театр...» на бурятском языке, народная артистка РФ Людмила Дугарова представит нового артиста труппы, имя которого пока держат в секрете. Публика увидит Ольгу Ранжилову-Ломбоеву в образе Татьяны Лариной, Жажан Динганорбоеву — в образе Пеппи Длинныйчулок, Дариму Гылыкову — в образе Маргариты.





На следующий день, 9 апреля, зрителей приглашают на спектакль-сагу «Полковник пишет», основанный на личных дневниках и письмах Героя Советского Союза Владимира Борсоева.





Фото: Аркадий Зарубин, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113601832