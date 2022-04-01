Сериал «Оби-Ван Кеноби» получил новую дату премьеры

Стриминг Disney+ объявил о переносе даты релиза научно-фантастического шоу по вселенной Star Wars.





Obi-Wan Kenobi стартует 27 мая. Ранее сообщалось, что первый эпизод выйдет 25 мая. С чем связано изменение графика, не уточняется.





По словам исполнителя главной роли Юэна Макгрегора, 27 мая зрители увидят сразу две серии. Всего в проекте заявлены шесть эпизодов.





Сюжет «Оби-Вана Кеноби» развивается спустя десять лет после событий третьего эпизода «Месть ситхов», который заканчивается сражением Оби-Вана с его другом и учеником Энакином Скайуокером, окончательно перешедшим на темную сторону и ставшим Дартом Вейдером. После Оби-Ван отправляется на Татуин, где присматривает за Люком Скайуокером, сыном Энакина и Падме Амидалы. В этом время на джедаев начинают охоту инквизиторы.





Главные роли в сериале исполнили Юэн Макгрегор (Оби-Ван), Хейден Кристенсена (Дарт Вейдер), Моусес Ингрэм (инквизитор Рева), Джоэл Эдгертон (Оуэн, дядя Люка).





Фото: кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби»