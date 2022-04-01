Древности и редкости из коллекции Андрея Лихачева покажут в Казани

Собрание археолога легло в основу первого публичного музея в городе (ныне Национальный музей Татарстана), открывшегося в 1895 году, сообщает мэрия Казани.





5 апреля в Национальном музее Татарстана откроется выставка «Коллекционирование как образ жизни», приуроченная к 190-летию археолога, нумизмата и коллекционера Андрея Лихачева (1832-1890). Раритеты из его собрания представят публике впервые.





В экспозицию вошли античный кратер, древнеегипетские артефакты, флорентийские мозаика и художественная бронза, восточные и западноевропейские предметы, связанные с этнографией народов Поволжья, а также археологические находки из окрестностей Болгара и Биляра. Выставку дополнили рукописные статьи и каталоги ученого, книги из Научной библиотеки КФУ имени Н.И. Лобачевского и портрет А. Лихачева кисти А. Семенова.





Выставка продолжит проект «Казанские коллекционеры». Увидеть раритеты из собрания Андрея Лихачева можно до 25 мая.





Фото: Гимади, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107568006