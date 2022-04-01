Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Краснодаре

С 12 по 14 апреля публика услышит русскую классику и джазовые импровизации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.





Фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений», организованный народным артистом РФ и министерством культуры Кубани, откроется концертом «Чайковский-гала». Его участниками станут заслуженный артист России Граф Муржа, Мария Баянкина, Александр Рамм, Лев Бакиров, а также Денис Мацуев. В сопровождении Кубанского симфонического оркестра он исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром. За дирижерский пульт встанет Денис Ивенский.





Во второй день выступят победители российских и международных юношеских конкурсов, участники ТВ-проектов. Кроме того, прозвучит Концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова в исполнении Мацуева и Кубанского симфонического оркестра под управлением Ивенского.





В заключительный день пройдет концерт «И классика, и джаз», на котором прозвучат джазовые стандарты и импровизации на классические темы.





Посетить концерты можно по Пушкинской карте.





Фото: Рixabay