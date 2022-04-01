В Москве пройдет крупнейшая парковая выставка-конференция ParkSeason Expo

6-7 апреля 2022 года на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве состоится крупнейшее отраслевое событие Российской Федерации — II Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo. Организатором мероприятия выступает Ассоциация парков России при содействии Минстроя России и Комитета Государственной думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Главной темой деловой программы станет «Комфортная среда и качество жизни как главные тренды комплексного развития современных городов». С 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Повышенное внимание уделяется комплексным задачам развития городской среды для создания достойных условий жизни граждан и конкурентоспособных городов.





«В рамках федерального проекта по всей стране благоустраиваются общественные зоны, парки, скверы, появляются новые точки притяжения, места для активного отдыха и занятий спортом, на данный момент реализовано уже более 90 тысяч общественных и дворовых территорий по всей России», — говорит министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.





Кроме того, будут проведены пленарные сессии и круглые столы по темам устойчивого развития, зеленой экономики, благоустройства и обслуживания территорий, государственно-частного партнерства и многим другим. Впервые в рамках ParkSeason Expo состоится Всероссийское пленарное заседание по экологии, охране природы и экотуризму совместно с Федеральным агентством по туризму и Росзаповедцентром Минприроды России.





«Ассоциация парков России делает колоссальную работу по развитию парковой отрасли страны», — подчеркивает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. «Выставка объединяет не только городские парки и общественные пространства, но также национальные парки, заповедники, заказники и другие природные территории».





Среди участников конференции — первые лица высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители министерств и ведомств, руководители комитетов и департаментов, директора парков и отраслевых учреждений Москвы, регионов РФ и стран СНГ, а также ведущие российские и международные эксперты.





«В Москве, Московской области и других регионах запущены различные программы развития парков, садов, скверов и иных общественных пространств», – говорит Алексей Ретеюм, председатель Совета Ассоциации парков России, директор Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород». «Как следствие, в России появляются парки мирового уровня, а города и населенные пункты различных субъектов страны становятся комфортнее для жизни. Поэтому деловая повестка, которую предлагает Ассоциация парков России, особенно важна».





«В новых экономических реалиях ParkSeason Expo становится стратегически важным событием для всей парковой отрасли Российской Федерации. Мероприятие направлено не только на обмен опытом по управлению современными городскими пространствами, но и на актуальные вопросы импортозамещения, поиска вариантов развития на внутреннем рынке, поддержки российских компаний-производителей», – рассказывает Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды.





На выставке будут представлены передовые достижения в области управления городскими пространствами и создания центров притяжения. Посещение выставочной экспозиции является бесплатным при условии предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия по адресу: expo.urbanparks.ru. Участие в пленарных заседаниях и круглых столах в качестве слушателей возможно по приглашениям, полученным от оргкомитета.





Фото: пресс-служба