Первая обладательница «Оскара» за режиссуру снимет фильм о мировом кризисе

Режиссер Кэтрин Бигелоу займется съемками триллера «Аврора» для стримингового сервиса Netflix, пишет Variety.





Сценарий фильма основан на одноименном романе Дэвида Кеппа. Его действие развивается после геомагнитной бури, из-за которой почти вся электроника на Земле вышла из строя.





Герои фильма столкнутся с крахом привычного миропорядка, последовавшим за кризисом. В центре истории окажутся женщина и ее сын-подросток, которые ищут убежище и переживают не только мировой, но и семейный кризис.





Кепп известен разработкой сценариев к франшизам «Миссия: невыполнима», «Парк Юрского периода», «Человек-паук» с Тоби Магуайром. Он же выступит сценаристом «Авроры».





Кэтрин Бигелоу — первая женщина, получившая «Оскар» за режиссуру. В 2010 году она удостоилась престижной награды за фильм «Повелитель бурь». Среди ее известных работ — «Почти полная тьма», «На гребне волны», «К-19», «Детройт».





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