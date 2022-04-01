Цискаридзе и Сурганова прочтут текст «Тотального диктанта» в Петербурге

Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, актер театра и кино, исполнитель главной роли в фильме «Серебряные коньки» Федор Федотов выступят в качестве чтецов на ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге в этом году. Об этом ТАСС сообщила координатор филологов и организатор проверки диктантов Рената Гонсо.

«В Санкт-Петербурге в этом году одни из звездных диктаторов — это Николай Цискаридзе, актер Федор Федотов», — сказала Гонсо.





Как следует из данных на сайте акции, текст диктанта на городских площадках также прочитают музыкант Светлана Сурганова, актер Евгений Сидихин и актриса Полина Сидихина, телеведущий Дмитрий Хрусталев, народный артист России Николай Буров и многие другие.





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