Путин подписал закон о возможности полного госфинансирования дебютных фильмов

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности полного государственного финансирования дебютных художественных и документальных фильмов отечественного производства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее госфинансирование производства фильма, как правило, не могло превышать 70% от его сметной стоимости. Теперь закон предоставляет возможность стопроцентного государственного финансирования производства и проката дебютных художественных, документальных и анимационных фильмов режиссеров — выпускников профильных государственных вузов.





Воспользоваться господдержкой они смогут в течение пяти лет после получения высшего образования.





Аналогичную возможность предлагается предоставлять для документальных фильмов.





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