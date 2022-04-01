Организаторы «Золотой малины» отозвали премию у Брюса Уиллиса

01.04.2022
Оргкомитет изменил решение о присуждении премии актеру после сообщения о состоянии его здоровья, сообщает New York Post.
Организационный комитет премии, отмечающей сомнительные достижения в киноиндустрии, отменил присуждение «Золотой малины» Брюсу Уиллису «из-за недавно раскрытой информации о его диагнозе».
На минувшей неделе актера наградили антипремией за фильм «Звездный рубеж», создав для него индивидуальную номинацию «Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021 году».
«Если состояние здоровья человека является фактором, влияющим на принятие решений или работу, мы признаем, что давать ему "Золотую малину" нецелесообразно», — цитирует издание организаторов.
Ранее дочь актера Румер Уиллис сообщила о завершении карьеры отца из-за афазии — приобретенного расстройства речи. В фильмографии 67-летнего Брюса Уиллиса значатся около 100 киноролей.
Фото: кадр из фильма «Пятый элемент»