Организаторы «Золотой малины» отозвали премию у Брюса Уиллиса

01.04.2022

Организаторы «Золотой малины» отозвали премию у Брюса Уиллиса
Оргкомитет изменил решение о присуждении премии актеру после сообщения о состоянии его здоровья, сообщает New York Post.

Организационный комитет премии, отмечающей сомнительные достижения в киноиндустрии, отменил присуждение «Золотой малины» Брюсу Уиллису «из-за недавно раскрытой информации о его диагнозе».

На минувшей неделе актера наградили антипремией за фильм «Звездный рубеж», создав для него индивидуальную номинацию «Худший фильм Брюса Уиллиса в 2021 году».

«Если состояние здоровья человека является фактором, влияющим на принятие решений или работу, мы признаем, что давать ему "Золотую малину" нецелесообразно», — цитирует издание организаторов. 

Ранее дочь актера Румер Уиллис сообщила о завершении карьеры отца из-за афазии — приобретенного расстройства речи. В фильмографии 67-летнего Брюса Уиллиса значатся около 100 киноролей.

Фото: кадр из фильма «Пятый элемент»