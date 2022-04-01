Театр балета Бориса Эйфмана приедет в Пермь

Петербургская труппа выступит с двумя постановками в рамках программы «Лучшие театры России — юбилею города!», сообщает администрация Перми.





С 6 по 9 апреля в столице Пермского края пройдут гастроли Санкт-Петербургского Театра балета Бориса Эйфмана.





6 и 7 апреля состоится показ спектакля «Роден, ее вечный идол», посвященного судьбе и творчеству скульпторов Огюста Родена и Камиллы Клодель. 8 и 9 апреля зрители увидят постановку «Анна Каренина» на музыку П.И. Чайковского.





Билеты доступны по Пушкинской карте.





Проект «Лучшие театры России — юбилею города!», посвященный 300-летию Перми, стартовал в 2021 году. С первыми гастролями из Москвы приехал Театр имени Евгения Вахтангова. В этом году ожидаются выступления столичного театра «У Никитских ворот», а в 2023-м — «Мастерской Петра Фоменко» (Москва).





Фото: Рixabay