«Весенний мультипарад» представит новые мультфильмы в Подмосковье

Фестиваль анимационных фильмов состоится в 18 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.





С 1 по 21 апреля на 56 подмосковных площадках пройдут показы «Весеннего мультипарада», представляющего собой неконкурсный смотр отечественных анимационных новинок.





Зрители увидят новые отечественные мультфильмы, ставшие номинантами и призерами 10-й Всероссийской акции «Открытая премьера» и 27-го Открытого Российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Всего в программе — более 50 мультфильмов в возрастных категориях 0+, 6+ и 12+ от «Союзмультфильма», «Пчелы», «ШАРа», «Мастер-Фильма» и других студий.





Вход на все показы свободный.





Фото: Рixabay