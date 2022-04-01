Конкурс театральных сатирических миниатюр «Бинокль» стартует в Ставрополе

Межрегиональный фестиваль-конкурс состоится 1 и 2 апреля, сообщает Министерство культуры Ставропольского края.





Фестиваль-конкурс театральных сатирических миниатюр «Бинокль» пройдет в Доме народного творчества в Ставрополе, где соберутся режиссеры, актеры, любительские театральные труппы из Карачаево-Черкесии, Ростовской области и Ставрополья.





«Основная цель конкурса — приобщение детской и молодежной аудитории к театральному искусству», — отмечается в сообщении.





Участники представят классическую сатиру, сатирические сказки, басни, отрывки из комедийных спектаклей, сатирические и юмористические стихи и монологи. Миниатюры оценит жюри в составе преподавателя Ставропольского колледжа искусств Раисы Калмыковой и московских актеров Александра Макаршина и Семена Литвинова.





Прослушивания пройдут по трем направлениям: 1 апреля — молодежный и взрослый конкурсы, 2 апреля — детский конкурс. Также в программе смотра — мастер-класс Александра Макаршина по актерскому мастерству.





Фото: Минкультуры Ставропольского края