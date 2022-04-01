Умер мастер «эстетики случайного кадра» Патрик Демаршелье

Французский фотограф скончался в возрасте 78 лет, сообщили его близкие в социальных сетях.





Фэшн-фотограф Патрик Демаршелье умер 31 марта. Обстоятельства смерти не уточняются.





Патрик Демаршелье (1943-2022) заинтересовался фотографией во второй половине 1950-х годов, начал подрабатывать в этой сфере в начале 1960-х, а в следующем десятилетии его работы публиковались в журналах Elle, Marie Claire и 20 Ans. Позже он сотрудничал с Glamour, Mademoiselle, GQ, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Vogue, выпускал собственные фотоальбомы, был личным фотографом принцессы Дианы, работал над снимками для календаря Pirelli 2005 года.





Примечательно, что у Демаршелье не было никакого образования — он учился фотографии на практике, а также у других мастеров, среди которых отмечал Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона и Ирвина Пенна.





Фото: Рiхabay