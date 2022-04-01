Проект «Путь Чайковского» «Русского концертного агентства» победил в конкурсе президентских грантов

О победе в конкурсе, организованном Президентским фондом культурных инициатив, сообщила «Культуре» представитель пресс-службы агентства.





«Петр Ильич Чайковский является одним из величайших композиторов за всю историю существования классической музыки, это самый популярный и известный русский композитор, его жизнь и творчество бесконечно, самой сутью, связаны с Россией. Музыку Чайковского невозможно запретить, она находит отклик в сердцах людей в любой стране мира», — приводятся слова арт-директора «Русского концертного агентства» Юрия Башмета в сообщении пресс-службы.





Важно, что поддержку государства получил проект, в рамках которого пройдут масштабные гала-концерты в местах, исторически связанных с жизнью Чайковского, отмечает Юрий Башмет.





«Уверен, что проект, который будет реализован этим летом в Клину, в месте исторически связанным с жизнью и творчеством Чайковского, в месте, где на протяжении многих лет мы развиваем очень важный, очень нужный и востребованный людьми проект Фестиваля Чайковского, пройдет очень ярко и заметно», — говорит он.





Фото: «Русское концертное агентство»