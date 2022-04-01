Продлен прием заявок на участие в конкурсе «Россия: 85 приключений»

Срок приема работ для проекта о приключениях в российских регионах завершается 15 августа, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Онлайн-медиа Russia Beyond (телесеть RT) продлило прием заявок на участие в проекте «Россия: 85 приключений», в рамках которого создается коллекция историй из каждого российского региона. По итогам конкурса будут названы десять победителей. Проект завершится созданием документального фильма о России.





В рамках проекта редакция Russia Beyond снимает и публикует ролики о региональных приключениях в России. Некоторые видео доступны на сайте проекта и на его странице во «ВКонтакте».





«Мы уже опубликовали приключения из более чем половины регионов России. Среди них, например, есть прогулка с опытным гидом по самым большим в мире Васюганским болотам в Томской области. Или дозор со стрельцами по самой большой крепости в России — Смоленской. А как вам заезд на сноубордах по барханам Чарских песков в Забайкальском крае?» — рассказал главред Russia Beyond Всеволод Пуля.





Кроме того, в соцсетях запущена акция #85приключений. Любой желающий сможет пополнить коллекцию историей об особенностях своего региона. Для этого нужно опубликовать видео с хештегом #85приключений до 15 августа 2022 года.



