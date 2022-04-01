Продлен прием заявок на XIV Международный конкурс артистов балета

01.04.2022
Прием заявок на XIV Международный конкурс артистов балета продлен до 8 апреля 2022 года.
К участию приглашаются конкурсанты двух возрастных категорий: младшая (до 18 лет) и старшая (до 27 лет). Результаты видеоотбора будут объявлены после 20 апреля.
Оценивать мастерство претендентов будет авторитетное жюри, в состав которого войдут ведущие деятели мирового балетного искусства. Общий призовой фонд конкурса составит более 42 млн рублей, — уровень вознаграждения лауреатов сопоставим с крупнейшими музыкальными и балетными конкурсами мира.
Отправить заявку и ознакомиться с условиями можно по ссылке: регистрация (moscowballetcompetition.com)
XIV Международный конкурс артистов балета будет проходить с 3 по 11 июня 2022 года в Москве на сцене Государственного академического Большого театра России. Конкурс посвящен 95-летию художественного руководителя и председателя жюри, народному артисту СССР, хореографу Большого театра России Юрию Николаевичу Григоровичу.
Учредитель конкурса — Министерство культуры Российской Федерации. Организатор XIV Международного конкурса артистов балета — ФГБУК "Росконцерт".
Фото: Pixabay