Увеличено финансирование модернизации кинозалов в малых городах

Минкультуры России увеличило размер субсидии на переоборудование кинозалов в малых населенных пунктах с 5 до 9 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.





С 2022 года организации кинопоказа, претендующие на господдержку переоборудования кинозала в городах с населением менее 500 тысяч человек, могут получить субсидию до 9 млн рублей в рамках реализации нацпроекта «Культура».





С 2015 года по инициативе Министерства культуры РФ Фонд кино на конкурсной основе реализует программу по переоборудованию кинозалов в населенных пунктах с населением менее 500 тысяч человек. С 2019 года программа реализуется в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».





Программа модернизации кинозалов призвана создать условия для показа национальных фильмов в малых городах. За время ее существования открыты 1175 кинозалов в 81 регионе. Доля населения, имеющего доступ к кинозалам, выросла до 70,9%.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ