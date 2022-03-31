Disney снимет все фильмы с проката в России

Студия полностью заморозит показ своих проектов в российских кинотеатрах, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.





По их словам, с 7 апреля зарубежные и российские проекты Disney перестанут демонстрировать в РФ. Под ограничения попадут детектив «Смерть на Ниле» Кеннета Браны и спортивная драма «Мистер Нокаут» Артема Михалкова, отметили собеседники издания.





Ранее Walt Disney Pictures остановила выпуск новых фильмов в России на фоне украинских событий. Вышедшие картины остались в прокате. Аналогичное решение приняли студии Sony, Warner Bros., Paramount и Universal.





После отмены зарубежных релизов в российские кинотеатры вернулись фильмы «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. В апреле в повторный прокат выйдет дилогия «Бумер» Петра Буслова.





Фото: Рixabay