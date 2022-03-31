Вышел новый трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Анимационная студия Illumination опубликовала в Сети ролик по фильму о новых приключениях миньонов и Грю.





«Миньоны: Грювитация» — приквел мультфильма «Гадкий я» и сиквел «Миньонов». Новая лента расскажет о детстве Грю, впоследствии ставшего гениальным злодеем, а затем — героем.





Сюжет развернется в 1970-е годы вокруг юного Фелониуса Грю, мечтающего вершить гадкие дела. Он пытается вступить в злодейскую организацию, которая ищет нового руководителя. Герой собирается покорить самую известную команду злодеев в мире в компании миньонов и неожиданного союзника.





Режиссером анимационной ленты выступил Кайл Балда, авторами сценария — Брайан Линч и Мэттью Фогель.





Выход мультфильма в России запланирован на 30 июня.





Фото: кадр из трейлера мультфильма «Миньоны: Грювитация»