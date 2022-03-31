В Музее древнерусской культуры открылась выставка альбома Сергея Чуракова

31.03.2022
Впервые публике представлены изображения орнаментов XII-XVIII веков из личного альбома реставратора, сообщает ТАСС.
Экспозиция «Альбом художника-реставратора. Орнаменты в копиях С.С. Чуракова» расположилась в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве.
По словам куратора выставки Татьяны Жуковой, в альбоме эскизно представлены «шесть веков развития древнерусского стенописного орнамента».
Сын реставратора Дмитрий Чураков предоставил для подготовки проекта альбом, который отец собирал с 1930-х годов до конца жизни. Впервые посетители могут увидеть 80 изображений орнаментов XII-XVIII веков.
Фото: Lodo27 from Moscow, Russia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8788089