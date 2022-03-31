В Москве пройдет ретроспектива режиссера Виталия Мельникова

Проект, посвященный памяти кинематографиста, откроется показом фильма «Начальник Чукотки» (1966), сообщается на сайте «Иллюзиона».





С 31 марта по 13 апреля в кинотеатре Госфильмофонда РФ «Иллюзион» пройдет программа «Персона. Виталий Мельников», в рамках которой представят 14 фильмов режиссера, скончавшегося в марте 2022 года. Все киноленты — с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда, отмечается в описании проекта.





Зрители увидят комедии «Начальник Чукотки» (1966) и «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970), драмы «Старший сын» (1976) и «Отпуск» (1979) по пьесам А. Вампилова, экранизацию пьесы Н. Гоголя «Женитьба» (1977), мелодрамы «Мама вышла замуж» (1969) и «Здравствуй и прощай» (1972). Также в программе — сатирическая фантастика «Уникум» (1983), исторические детективы «Две строчки мелким шрифтом» (1981), «Первая встреча, последняя встреча» (1987) и другие картины.





Виталий Мельников (1928-2022) окончил режиссерский факультет ВГИКа, начинал карьеру на «Леннаучфильме». Большая часть его творческой деятельности была связана с «Ленфильмом». В фильмографии режиссера — более 20 картин.





Фото: Рixabay