Джаз-оркестр «ТГУ-62» выступит в честь 100-летия отечественного джаза

Юбилей отметят в Томске новой музыкальной программой «100 лет советскому и российскому джазу», сообщается на сайте ЗЦ «Аэлита».





8 апреля в 19:00 джаз-оркестр «ТГУ-62» выступит с концертом «100 лет советскому и российскому джазу» на сцене зрелищного центра «Аэлита».





В программе вечера — любимые мелодии отечественного джаза. Публика услышит сочинения «Звуки джаза» и «Уходит вечер», композицию военных лет «Давай закурим» и «Цветущий май», советский хит «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» и другие мелодии.





В этом году отмечается 100-летие отечественного джаза. Его история началась с первого джазового концерта под управлением Валентина Парнаха, который состоялся 1 октября 1922 года.





Фото: Рixabay