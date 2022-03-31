В киносети «Москино» пройдет программа к 120-летию продюсера Дэвида Селзника

Программа в честь 120-летия со дня рождения голливудского продюсера Дэвида Селзника состоится в киносети «Москино». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

Показы пройдут с 8 по 17 апреля.





«В 2022 году исполняется 120 лет Дэвиду Селзнику, легендарному кинопродюсеру, превратившему американский кинематограф в настоящую фабрику грез. На его счету целая россыпь шедевров золотого века Голливуда, наиболее яркие из которых в рамках специальной ретроспективы покажет Москино. Создав конвейер по бесперебойному производству голливудских кинохитов, именно Селзник открыл миру Кэтрин Хепберн, Вивьен Ли, Ингрид Бергман, Джоан Фонтейн, Альфреда Хичкока. Он два раза подряд получал «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и реализовал самый кассовый в истории кинопроект «Унесенные ветром», — рассказал собеседник агентства.





В программе ретроспективы — пять картин продюсера. Среди них: «Кинг Конг», (1933), «Анна Каренина» (1935), «Ребекка» (1940), «Интермеццо. История любви» (1939), «Завороженный» (1945).





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