Вышел финальный трейлер драмы «Первый «Оскар»

Кинокомпания Central Partnership опубликовала на YouTube-канале ролик по фильму, основанному на реальных событиях.





Экшн-драма «Первый «Оскар» посвящена созданию легендарной документальной эпопеи «Разгром немецких войск под Москвой», получившей первую в истории отечественного кинематографа премию «Оскар».





Действие разворачивается осенью 1941 года, когда немецкие войска находятся на подступах к столице СССР. Студенты-операторы Иван и Лев отказываются уезжать в эвакуацию и отправляются на фронт, чтобы документировать битву за Москву. А в далеком и мирном Лос-Анджелесе на церемонии вручения «Оскар» происходит сенсация — награду получает советский фильм.





Режиссером картины выступил Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь», «Дневник убийцы»). Над сценарием работали Максим Бударин и Юрий Ненев. Продюсированием проекта занималась Наталья Мокрицкая. Композитор — Алексей Айги.





Главные роли исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: чумной доктор»), Антон Момот («Воскресенский»), Дарья Жовнер («Доктор Лиза») и Андрей Мерзликин («Бумер»).





«Первый «Оскар» дебютирует в кинотеатрах 21 апреля.





Фото: кадр из трейлера фильма «Первый «Оскар»