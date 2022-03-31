Рисунок школьницы из Омска можно будет увидеть в новой серии мультфильма «Ну, погоди! Каникулы»

31.03.2022
Школьница из Омска Карина Новикова победила на конкурсе на создание постера с изображением главных героев нового мультсериала «Ну, погоди! Каникулы», который организовали «Союзмультфильм» и проект Росмолодежи «Большая перемена». Об этом сообщила пресс-служба студии.
«Постер, созданный 11-классницей Кариной Новиковой из Омска, появится в одном из ближайших эпизодов популярного проекта под названием «Стоп, снято», который расскажет о том, как главные герои — Волк и Заяц — приняли участие в съемках супергеройского кинофильма. Победителя и еще девятерых призеров определила творческая группа мультсериала «Ну, погоди! Каникулы», — уточнили в пресс-службе.
Генпродюсер студии Юлия Осетинская отметила, что победительница конкурса создала яркую иллюстрацию и сопроводила ее историей о посещении героями выставки динозавров в джунглях.
Фото: Pixabay