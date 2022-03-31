Русский музей включит в экспозицию тактильную копию императорской короны

Государственный Русский музей включит в постоянную экспозицию Михайловского замка тактильные копии Большой императорской короны Российской империи и скульптурных портретов императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. Об этом сообщила пресс-служба Русского музея.

Экспонаты созданы для того, чтобы слабовидящие люди и другие посетители музея могли с помощью прикосновения к копиям познакомиться с произведениями искусства.





«Постоянная экспозиция Михайловского замка Русского музея пополнится тактильными копиями Большой императорской короны Российской империи, скульптурных портретов императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. Копии предназначены для тактильного осмотра и позволяют незрячим и слабовидящим людям составить более полное впечатление о произведениях, а остальным посетителям — прикоснуться к тому, что обычно трогать нельзя», — говорится в сообщении пресс-службы.





Для создания тактильных копий использовались прочные материалы, которые могут выдержать многократный осмотр руками, применялась технология армирования. Драгоценные камни на короне имитировали с помощью страз и кристаллов.





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