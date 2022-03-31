Музей Мирового океана откроет обновленную выставку «Эпоха «Витязя»

Экспозиция на легендарном научно-исследовательском судне «Витязь» представит мировую и отечественную историю 1949-1979 годов, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





1 апреля, в день, когда на борту НИС «Витязь» в 1949 году был поднят вымпел Академии наук СССР, Музей Мирового океана откроет обновленную экспозицию.





Выставочный проект в помещениях судна расскажет об истории СССР и других стран в 1949-1979 годах, когда «Витязь» стал лидером в исследовании Мирового океана.





«Эпоха «Витязя» — мультимедийный проект с интерактивными картами, образцами научного оборудования, документами, демонстрирующими жизнь и работу людей на борту. «Парящие в воздухе» голографические изображения представляют природные процессы, происходящие на дне Мирового океана: извержение вулкана, гидротермальные зоны, обитателей глубоководных желобов, выдерживающих давление 600-1100 атмосфер.





Вместе с экспозицией готовится 3D-фильм, который с помощью очков виртуальной реальности поможет людям с ограниченными возможностями «побывать» на борту «Витязя».





Фото: A.Savin (WikiCommons), FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61219198