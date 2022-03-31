Оперная дива Анна Нетребко возобновит выступления в мае

Народная артистка России вернется к работе в конце весны, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети певицы.





Анна Нетребко возобновит концерты после перерыва в конце мая в Европе. Где и когда пройдут ближайшие выступления, она не уточнила.





Певица добавила, что не состоит ни в каких политических партиях и является патриоткой своей страны, проживающей в Австрии.





«Я люблю свою родину Россию и своим искусством стремлюсь только к миру и единству», — отметила артистка.





Ранее Баварская опера прекратила сотрудничество с Нетребко на фоне украинских событий, а «Метрополитен-опера» отменила участие певицы в предстоящих постановках.





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