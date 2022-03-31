Критики назвали «Морбиуса» худшей экранизацией комиксов Marvel

31.03.2022
На момент написания заметки рейтинг фильма на Metacritic составил 37 баллов из 100, на Rotten Tomatoes — 20%.
Большинство первых отзывов кинокритиков на супергеройский хоррор «Морбиус» по комиксам «Марвел» оказались негативными или смешанными. Единицы сочли фильм достойным зрительского внимания.
«В этом фильме нет драматического риска, оригинальности, связности повествования, привлекательных персонажей», — написал Кевин Мар из британского издания Times.
Кэти Райф (портал с обзорами фильмов RogerEbert.com) назвала картину «неудачным гибридом супергероики и ужасов». Некоторые назвали ленту худшей в киновселенной Marvel, другие поставили ее на второе место после «Новых мутантов».
Среди положительных моментов критики отметили стильную картину и интригующее повествование.
Фильм Даниэля Эспиносы с Джаредом Лето в главной роли выйдет в широкий прокат 1 апреля. Российскую премьеру «Морбиуса» отложили на неопределенный срок.
Фото: кадр из трейлера фильма «Морбиус»