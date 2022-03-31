Стали известны цифры первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года

Четыре недели длился отбор лучших творческих инициатив. Комплексный анализ каждого проекта проводился одновременно двумя независимыми экспертами по 10 установленным критериям. Всего проведено 20 556 экспертиз. В процессе участвовали 454 специалиста из 66 регионов.

Наивысший балл — 91,75 из 100 возможных — набрал проект семейного фестиваля «Умиление» из Санкт-Петербурга. Средние проходные баллы распределились следующим образом: в категории грантов до 500 тыс. руб. — 66; в категории от 500 тыс. руб. — до 3 млн руб. — 74; заявители в категории от 3 млн руб. до 10 млн руб. должны были набрать не менее 75; свыше 10 млн руб. — 76.

Из общего числа победителей 1246 получат грант от фонда впервые. Второй раз праздновать победу будут 136 творческих команд. Лидерами по количеству поддержанных заявок в этом конкурсе, помимо Москвы, стали Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Белгородская область, Республика Татарстан. Проекты могут реализовываться до 18 месяцев, это означает, что до конца следующего года по всей России появятся творческие проекты, многие из которых смогут стать центром притяжения жителей регионов.

Самым маленьким по сумме проектом, получившим поддержку, стал «Городской открытый разножанровый фестиваль «На крыльях надежды» для людей с ограниченными возможностями здоровья» из Самарской области, он получит 78 310 рублей. По задумке авторов, в мероприятии примут участие 220 людей с ОВЗ, желающих проявить свои таланты на сцене. Самым крупным по сумме проектом стал Первый сочинский фестиваль классической музыки — с 82,6 млн рублей. Его цель — демонстрация мастерства российских исполнителей и повышение интереса к классической музыке в обществе. В программе мероприятий есть образовательный блок, предусмотрены трансляции для возможности просмотра мероприятий из любой точки мира.

На конкурс могли подавать заявки не только НКО, но и коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения. Благодаря такой возможности по итогам будет поддержана выставка-посвящение Алексею Балабанову в Санкт-Петербурге к 25-летию фильма «Брат». Она планируется как путешествие по внутреннему миру художника. Пройдя через него, зритель сможет увидеть и почувствовать, как формировался язык мастера, какие вопросы он затрагивал в своем творчестве. Эта выставка — возможность осознать такие ценности режиссера, как большая любовь к России и ее людям, честность, правда, защита слабых. Также фонд поддержит Всероссийскую NFT-платформу для вовлечения активных граждан в реализацию российских культурных и социальных инициатив, проект «От Калининграда до Сахалина», включающий гала-концерты, мастер-классы, спектакль и установку арт-объектов к 100-летию российского джаза, Музыкальный пикник на объектах Владивостокской крепости, а также Фестиваль уличного кино – 2022.

В Год культурного наследия народов России особо отмечены инициативы, направленные на сохранение, возрождение народных промыслов и культурных традиций. Среди победителей — «Артефакты и гаджеты: очарование декоративно-прикладного искусства России в сочетании с современными технологиями» — социально значимая программа, объединяющая научные открытия и прикладное искусство, междисциплинарные исследования, серию выставок в регионах, образовательную и инклюзивную повестки. Кроме того, Фестиваль народных культур «Окно в живую традицию» из Томской области, Мультимедийный образовательный интернет-проект «Самобранка» из Москвы, Молодежная творческая этностудия народных ремесел «Возрождение наследия» из Республики Башкортостан, Мастерская народных ремесел из Якутии.

Итоги конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий 30 марта подвел координационный комитет.

Следующий этап приема заявок начнется 20 апреля. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, смогут доработать свои заявки и принять участие в следующей «волне». Кроме того, координационным комитетом было принято решение о проведении специального конкурса на поддержку культурных проектов, направленных на продвижение российской культурной идентичности, традиционных духовно-нравственных ценностей. На это из текущего бюджета будет выделен 1 млрд рублей. Он пройдет в апреле-мае.

Инициатива о создании Президентского фонда культурных инициатив была озвучена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время апрельского послания к Федеральному собранию в 2021 году.

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