Перезапуск «Детей шпионов» снимет режиссер оригинальных фильмов

Роберт Родригес переосмыслит франшизу о семье шпионов для стриминговой платформы Netflix, сообщает Variety.





Американский кинематографист Роберт Родригес, выступивший режиссером, сценаристом, продюсером киносерии «Дети шпионов», а также оператором, композитором и художником-постановщиком трех последних фильмов цикла, займется перезапуском франшизы.





Он разработает сценарий, снимет картину и спродюсирует новое поколение «Детей шпионов». Название будущего фильма и детали сюжета пока не озвучены.





Оригинальные фильмы выходили с 2001 по 2011 год. В центре истории — Кармен и Джуни Кортес, родители которых работают на шпионскую организацию. Со временем младшие Кортесы тоже становятся агентами. Главные роли исполнили Алекса Пенавега, Дэрил Сабара, Карла Гуджино и Антонио Бандерас.





Фото: кадр из фильма «Дети шпионов»