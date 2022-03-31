Актер Пол Херман умер в день 76-летия

Актер фильмов Мартина Скорсезе скончался 29 марта, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста.





Американский актер кино и телевидения Пол Херман, известный по ролям в гангстерских фильмах и сериалах, скончался в день своего 76-летия. Причины смерти не уточняются.





Представители артиста попросили «уважать частную жизнь семьи в это время», отмечает издание.





Пол Херман (1946-2022) начал кинокарьеру после 35 лет. В фильмографии актера более 60 проектов: картины «Однажды в Америке» Серджио Леоне, «Сумасшедшее сердце» Скотта Купера, «Славные парни», «Ирландец», «Казино» Мартина Скорсезе, сериалы «Клан Сопрано», «Красавцы» и др.







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