Большой фестиваль мультфильмов в Красноярске научит детей делать мультики

В Красноярске продолжается XIV Большой фестиваль мультфильмов (БФМ). Крупнейший международный анимационный фестиваль в России представит жителям Красноярского края более 150 анимационных фильмов из 30 стран. Об этом сообщает издание Gornovosti.

Стратегический партнер — Благотворительный фонд Михаила Прохорова.

1 апреля стартуют показы мультфильмов в населенных пунктах Красноярского края. При участии КГАУК «Енисей кино» пройдут 29 показов лучшей российской анимации в городах и поселках края.

В программу вошли три сборника: «Идет коза рогатая» (0+), «Принцесса и бандит» (6+) и «Девочка и птичка» (6+).

1 апреля в 19.00 в красноярском Доме кино пройдет семинар «Как звук в анимации влияет на драматургию». Ведущий Саша Чирков — музыкант, звукорежиссер в кино и анимации. В круг его занятий и экспериментов входит привычная уху каждого мелодическая музыка, а также экспериментальная, шумовая и аутентичная народная.

2 и 3 апреля в Музейном центре «Площадь Мира» состоится традиционная «Фабрика мультфильмов», где все желающие смогут научиться делать анимацию собственными руками.

Также гостями фабрики станут иллюстратор, мультипликатор, преподаватель анимационных курсов для детей и подростков Зоя Ипполитова (сериал «Бодо-бородо»), художник-бутафор, мультипликатор, мозаичист, мастер кукол Женя Сушков.

Все выходные продолжатся показы российской и зарубежной анимации для детей и взрослых в Доме кино и детском кинотеатре «Мечта».

Красноярская программа фестиваля завершится 3 апреля в 18.30 показом фильма «Где Анна Франк» (12+).

Фото: Рixabay